Commisso jr: "Stagione che si misura col cuore, credete nella Fiorentina"

Così il presidente della Fiorentina, Giuseppe Commisso, attraverso una lunga lettera, pubblicata sul sito ufficiale del club, ha ripercorso le tappe dell'ultima stagione gigliata. Partita per provare a lottare per grandi traguardi e che invece fino alle ultime giornate ha dovuto lottare per non retrocedere. Giuseppe Commisso, ha poi ricordato che "per me e per la mia famiglia, questa stagione è stata anche dolorosa in modo molto più profondo, perché è arrivata durante la scomparsa di mio padre, Rocco B. Commisso. Chiunque abbia conosciuto mio padre sapeva quanto la Fiorentina significasse per lui e quanto fortemente credesse in questo club, in questa città e nella sua gente" e ha poi sottolineato che "nel momento più difficile della stagione, ho creduto che la Fiorentina avesse bisogno di un cambiamento importante e necessario nella sua organizzazione sportiva: non un piccolo aggiustamento, ma un vero passo avanti per darci la migliore possibilità di uscire dalla minaccia della retrocessione e iniziare a ricostruire con maggiore forza. Durante quelle settimane difficili, mentre la salute di mio padre peggiorava e la pressione sul club era al massimo, sono stato il primo a chiedere che alla Fiorentina arrivasse un direttore sportivo di altissimo livello". Chiaro il riferimento all'arrivo di Fabio Paratici.