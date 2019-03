22/03/2019

L'arrivo a Roma del presidente cinese Xi Jinping è stata per il proprietario dell' Inter , Zhang Jindong , l'occasione per tornare in Italia dopo due anni. Il numero 1 di Suning ne ha approfittato per organizzare un pranzo nella Capitale con il figlio Steven , presidente dell'Inter, con i due a.d. Beppe Marotta e Alessandro Antonello e con il vicepresidente di Suning Holdings, Sun Weimin. Un vertice nel quale si è fatto il punto della situazione tra presente e futuro.

In un hotel nel centro della Capitale, lo stato maggiore dell'Inter ha inevitabilmente affrontato la questione riguardante Icardi ma anche pianificato il futuro: Zhang Jindong, che è soddisfatto dei risultati sin qui raggiunti, ha chiesto di chiudere al meglio la stagione sotto il punto di vista della classifica ma anche del gruppo. Il proprietario nerazzurro vuole anche un ragionamento a medio-lungo termine sia per quanto riguarda gli investimenti per la squadra (il mercato estivo vedrà l'Inter svincolata dal settlement agreement con l'Uefa) e sia per gli investimenti sulle strutture. Altri due temi hanno infatti riguardato il nuovo stadio con il Milan e lo spostamento della sede in zona Porta Nuova, previsto in estate.