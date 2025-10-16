Inter, un volo privato per accelerare i tempi: Lautaro scalda il motore per Roma

Un volo privato dell'Inter per accelerare i tempi del rientro e avere a disposizione due giorni pieni per allenarsi in vista della trasferta di Roma, sabato sera. Dopo in due gol nell'ultima amichevole con l'Argentina, capitan Lautaro è rientrato in Italia nella giornata di ieri, in anticipo sui tempi previsti, e oggi potrà lavorare con il resto del gruppo nerazzurro, a cui si aggiungono a pieno ritmo anche gli azzurri (Bastoni ha preceduto i compagni perché squalificato per il match contro Israele) e Calhanoglu.