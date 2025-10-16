Inter, un volo privato per accelerare i tempi: Lautaro scalda il motore per Roma

Il capitano nerazzurro già da ieri in Italia: all'Olimpico sarà titolare, con lui più Bonny di Esposito
© Getty Images
Un volo privato dell'Inter per accelerare i tempi del rientro e avere a disposizione due giorni pieni per allenarsi in vista della trasferta di Roma, sabato sera. Dopo in due gol nell'ultima amichevole con l'Argentina, capitan Lautaro è rientrato in Italia nella giornata di ieri, in anticipo sui tempi previsti, e oggi potrà lavorare con il resto del gruppo nerazzurro, a cui si aggiungono a pieno ritmo anche gli azzurri (Bastoni ha preceduto i compagni perché squalificato per il match contro Israele) e Calhanoglu.
Con gli ultimi arrivi, al netto dell'assenza già nota di Thuram e del forfait di Darmian (la visita medica effettuata ieri ha evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra, è da escludere la sua presenza all'Olimpico), Chivu può entrare nel vivo della preparazione della sfida di campionato contro il capolista Gasperini. Il più ruota, appunto, attorno alle condizioni dei nazionali, in particolare di Lautaro, reduce da un volo transoceanico.
Di buono, per il tecnico nerazzurro, c'è che il capitano ha giocato solo poco più di una mezz'ora contro Puerto Rico (prestazione arricchita da due gol), risparmiando preziose energie. La sua titolarità non è al momento in dubbio, più che altro l'interrogativo riguarda il suo partner in attacco: più alte le chances di Bonny, rispetto a quelle di Esposito. Certa comunque la loro rotazione nel corso del match. Oggi, in ogni caso, prime prove complete di formazione, con Chivu che, come sua prassi, mescolerà le carte per tenere alte tensione e concentrazione. Un'abitudine che sinora ha dato i frutti desiderati.