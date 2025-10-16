Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO ROMA-INTER

Inter, un volo privato per accelerare i tempi: Lautaro scalda il motore per Roma

Il capitano nerazzurro già da ieri in Italia: all'Olimpico sarà titolare, con lui più Bonny di Esposito

16 Ott 2025 - 11:59
© Getty Images

© Getty Images

Un volo privato dell'Inter per accelerare i tempi del rientro e avere a disposizione due giorni pieni per allenarsi in vista della trasferta di Roma, sabato sera. Dopo in due gol nell'ultima amichevole con l'Argentina, capitan Lautaro è rientrato in Italia nella giornata di ieri, in anticipo sui tempi previsti, e oggi potrà lavorare con il resto del gruppo nerazzurro, a cui si aggiungono a pieno ritmo anche gli azzurri (Bastoni ha preceduto i compagni perché squalificato per il match contro Israele) e Calhanoglu.

Leggi anche

Inter, approvato il bilancio con record di ricavi. Marotta: "Tappa storica. Stadio? Garantiremo ai tifosi una casa degna di questo club"

Con gli ultimi arrivi, al netto dell'assenza già nota di Thuram e del forfait di Darmian (la visita medica effettuata ieri ha evidenziato un risentimento al soleo della gamba sinistra, è da escludere la sua presenza all'Olimpico), Chivu può entrare nel vivo della preparazione della sfida di campionato contro il capolista Gasperini. Il più ruota, appunto, attorno alle condizioni dei nazionali, in particolare di Lautaro, reduce da un volo transoceanico.

Leggi anche

Totti lancia la sfida: "All'Inter il mio gol più bello. L'uomo decisivo sarà...Cristante"

Di buono, per il tecnico nerazzurro, c'è che il capitano ha giocato solo poco più di una mezz'ora contro Puerto Rico (prestazione arricchita da due gol), risparmiando preziose energie. La sua titolarità non è al momento in dubbio, più che altro l'interrogativo riguarda il suo partner in attacco: più alte le chances di Bonny, rispetto a quelle di Esposito. Certa comunque la loro rotazione nel corso del match. Oggi, in ogni caso, prime prove complete di formazione, con Chivu che, come sua prassi, mescolerà le carte per tenere alte tensione e concentrazione. Un'abitudine che sinora ha dato i frutti desiderati.

lautaro
inter
chivu
roma

Ultimi video

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

I più visti di Inter

Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari

Dimarco, l'ex preparatore: "Non è vero che veniva sempre sostituito al 60’ e Inzaghi voleva tutelarlo"

Thuram dalla Pinetina lancia un appello ai compagni: "Potete tornare? Mi annoio..."

Inter, approvato il bilancio con record di ricavi. Marotta: "Tappa storica. Stadio? Garantiremo ai tifosi una casa degna di questo club"

L'archistar Foster svela i primi dettagli: "Storia sarà rispettata, ma faremo qualcosa di nuovo"

Inter, ora o mai più: Chivu accantona la Champions e si affida ai titolarissimi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:17
Mondiali U20, in finale Argentina e Marocco
1° LAUTARO MARTINEZ: 47 PARTITE;  25 G+A 
12:00
Inter, volo privato per Lautaro per tornare prima dalla nazionale
11:50
Nuovo San Siro, Sala: "Dobbiamo essere pronti per Europei 2032"
11:29
Bologna: Bernardeschi & C. si cimentano... in cucina
10:03
Donnarumma: "Playoff non ci spaventano, Nazionale andrà ai Mondiali"