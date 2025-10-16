Udinese: Kristensen out un mese, rebus difesa

Logo SportMediaset
16 Ott 2025 - 15:27

L'Udinese è tornata ad allenarsi al centro sportivo Bruseschi che era stato prestato alla Nazionale in vista della sfida con Israele. Nel monday night con la Cremonese di lunedì mancherà Kristensen, colonna dei friulani nelle prime giornate. Starà fuori almeno un mese per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. E' una tegola per Runjaic che ricorrerà di nuovo a Kabasele, visto che Goglichidze e Bertola appaiono indietro nelle gerarchie difensive. Scontata la squalifica per la vicenda legata alle scommesse, tra i pali tornerà Okoye. In avanti, Zaniolo agirà alle spalle di Davis. 

Cagliari, progressi per Mina: quasi pronto per il Bologna
Alessandro Nesta ospite dell'ambasciata d'Italia in Georgia
Soulé, la rivelazione su Allegri: "Mi fece tagliare i capelli tinti"
Sassuolo, torna Berardi per la sfida contro il Lecce
Como, allarme esterni verso la Juve: out Rodriguez e Addai ko