Como, allarme esterni verso la Juve: out Rodriguez e Addai ko

Il Como prepara la sfida contro la Juventus sapendo di dover fare a meno di parecchi giocatori. Assente Rodriguez che sconterà la seconda giornata di squalifica poiché il ricorso non è stato accolto, tornerà arruolabile contro il Verona. Out anche Addai che ha rimediato una lesione al bicipite femorale durante la sosta in un match con la Nazionale olandese, mentre Diao non dovrebbe rientrare ancora tra i disponibili. Dubbi di formazione dunque per Fabregas anche lui squalificato nel big match contro la Juventus.