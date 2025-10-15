Logo SportMediaset
L'OPERAZIONE

Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari

Completata una scalata iniziata sei anni fa che valuta la società americana proprietaria dell'Inter 11,5 miliardi di dollari

15 Ott 2025 - 11:28
© Getty Images

© Getty Images

La canadese Brookfield Asset Management è pronta a rilevare la totalità di Oaktree Capital Management, il colosso americano del credito e proprietario dell’Inter diventando così azionista unico del fondo. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il gruppo con sede a New York acquisirà il 26% di Oaktree ancora detenuto dai soci fondatori per un valore di circa 3 miliardi di dollari, completando un’operazione che valuta la società americana 11,5 miliardi complessivi. L’annuncio è arrivato lunedì attraverso un comunicato ufficiale.

L’acquisizione segna la conclusione di una scalata iniziata sei anni fa, periodo in cui il valore degli asset gestiti da Oaktree è cresciuto del 75%. Nella prima fase dell’accordo, i cofondatori Howard Marks e Bruce Karsh, insieme a dirigenti e dipendenti, avevano mantenuto una quota minoritaria. "Con questo allineamento più stretto - ha commentato Marks - Oaktree continuerà a essere al centro della strategia creditizia di Brookfield. Vediamo grandi opportunità per far crescere il marchio ed espandere ciò che possiamo offrire ai nostri clienti".

Tradizionalmente focalizzata su immobili e infrastrutture, Brookfield ha rafforzato negli anni la propria presenza nel settore del credito proprio grazie alla partnership con Oaktree. La holding finanzierà 1,6 miliardi del prezzo totale, mentre la restante parte sarà coperta dalla controllante Brookfield Corporation, in linea con le rispettive quote di partecipazione.

"Questo passo ci consentirà di ampliare la nostra divisione creditizia, rafforzare la collaborazione tra le diverse aree di business e migliorare la nostra capacità di generare valore a lungo termine per gli investitori", ha dichiarato l’amministratore delegato Bruce Flatt. La chiusura dell’accordo è attesa all’inizio del prossimo anno e avrà un impatto positivo sugli utili del gruppo. Marks resterà nel consiglio di amministrazione di Brookfield Corporation, mentre Karsh entrerà nel board della divisione di asset management. I co-CEO di Oaktree, Robert O’Leary e Armen Panossian, assumeranno il ruolo di co-CEO del ramo creditizio di Brookfield.

Con questa operazione, gli Stati Uniti diventeranno il principale mercato di Brookfield Asset Management, che arriverà a gestire oltre 550 miliardi di dollari in asset e servizi. Una volta completata l’acquisizione, il mercato americano rappresenterà oltre la metà dei ricavi e più del 50% dei dipendenti del gruppo fondato a Toronto nel 1899.

inter

