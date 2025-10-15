Inter, Brookfield diventa unico azionista di Oaktree: operazione da 3 miliardi di dollari

L’acquisizione segna la conclusione di una scalata iniziata sei anni fa, periodo in cui il valore degli asset gestiti da Oaktree è cresciuto del 75%. Nella prima fase dell’accordo, i cofondatori Howard Marks e Bruce Karsh, insieme a dirigenti e dipendenti, avevano mantenuto una quota minoritaria. "Con questo allineamento più stretto - ha commentato Marks - Oaktree continuerà a essere al centro della strategia creditizia di Brookfield. Vediamo grandi opportunità per far crescere il marchio ed espandere ciò che possiamo offrire ai nostri clienti".