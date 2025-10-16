Lecce: Stulic e Camarda si giocano una maglia

Archiviati il successo di Parma e la sosta forzata per gli impegni delle nazionali, il Lecce di Eusebio Di Francesco prosegue la preparazione sul terreno del centro sportivo di Martignano, in vista dell'impegno di sabato pomeriggio contro il Sassuolo. L'allenatore ha potuto contare sul rientro dei calciatori convocati dalle rispettive nazionali, con Banda, Gaspar e Tiago Gabriel ultimi in ordine temporale ad aggregarsi al gruppo. Recuperato il problema al polpaccio dell'esterno offensivo Morente, prosegue nel lavoro personalizzato il difensore Perez, infortunatosi nel corso del Mondiale under 20 con il Cile; ancora assente il lungodegente Jean. Di Francesco, per la sfida contro gli emiliani dovrebbe confermare lo schieramento vittorioso a Parma prima della sosta. Unico ballottaggio potrebbe esserci in avanti tra Stulic, rimasto in sede, e Camarda, che è stato protagonista con la nazionale under 21.