Papà Dejan incorona Aleks Stankovic: "Più forte di me alla sua età"

Aleks Stankovic brucia le tappe. Per il giovane centrocampista dopo l'esordio in Champions League con il Bruges è arrivato anche quello in nazionale maggiore. L'ennesimo motivo di orgoglio per papà Dejan che ha risposto così a chi gli ha chiesto se gli avesse dato qualche consiglio: "Non so cosa avrei potuto dirgli visto che è un giocatore migliore di me, quando avevo la sua età. Non so se ero più nervoso ora per la sua partita o quando giocavo. Ricordo il 1999 e la partita contro la Croazia, era molto importante per un milione di motivi. Ma questa è la storia di Ale. Il ct della Serbia Stojkovic dice che Aleksandar ha sempre tre soluzioni, io penso addirittura che ne abbia cinque. Dire che sono orgoglioso di lui è dire poco".