Inter, Bastoni: "Scudetto numero 21 o finale di Champions? La finale, assolutamente"

Difensore, regista arretrato, leader. Mettiamoci pure, come si diceva una volta, senatore. A 25 anni Alessandro Bastoni è una colonna dell'Inter di oggi, quella che sul petto porta il ventesimo scudetto, e lo sarà di quella di domani, che sogna in grande e non si nasconde, puntando dritto all'Europa. Non presunzione ma consapevolezza. Anche quella di assecondare un sogno: "La finale di Champions! Assolutamente". Questa la sua risposta, secca e immediata, a una domanda senza scappatoie: lo scudetto numero 21 oppure l'appuntamento con l'epilogo europeo a Monaco di Baviera? Ebbene, nessun dubbio, la voglia di tornare a contendersi la Coppa sfiorata a Istanbul primeggia su tutto.



L'INTERVISTA DI ALESSANDRO BASTONI A LIBERO

Quello riportato è il passaggio principale della lunga intervista che Bastoni ha rilasciato a Fabrizio Biasin per Libero, una conversazione in cui hanno trovato spazio la strettissima attualità come pure il passato e le prospettive future di chi non si vede in nessuna altra squadra che non sia l'Inter. Eccone uno stralcio.