Inter, tre punti alla meta. Tra tensioni e bomber perduti

14/05/2019

Spalletti. La conferenza pre-partita e soprattutto quella post testimoniano il clima di tensione che sta vivendo il tecnico nerazzurro, nonostante le smentite. Una tensione che neanche una vittoria fondamentale è riuscita a cancellare o quantomeno ad allontanare. L'ombra di Conte incombe pesantemente e il destino del tecnico toscano pare ormai segnato, con o senza Champions. Spalletti si difende dagli attacchi e dalle voci e cerca in tutti i modi di "difendere l'Inter", togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe: "Non dimentichiamoci da dove siamo partiti... Marotta cerca di fare il meglio ma vedo disparità di trattamento". Sessantanove punti, dicevamo, è la certezza. Perché a quel punto Milan e Roma, attualmente a 62, sono tagliate fuori. Esiste però la possibilità che più squadre arrivino a quota 68 e allora via alle classifiche degli scontri diretti: in caso di arrivo a quattro con Atalanta, Milan e Roma sarebbe Champions per Inter e Milan. Nell'eventualità di corsa a tre con Atalanta e Milan, avanti i nerazzurri e la squadra di Gasperini; nello sprint con Roma e Milan, a sorridere sarebbero nerazzurri e rossoneri. Solo in un caso l'Inter sarebbe fuori dalla Champions e cioè con un arrivo a tre con Atalanta e Roma. In casa nerazzurra non vogliono arrivare a fare calcoli, il futuro è nelle proprie mani.



Ieri ci hanno pensato Politano e Perisic a confezionare il successo (per il croato sette centri nelle ultime quattro partite e sette gol in altrettanti incontri in Serie A contro il Chievo, sua vittima preferita). Ma all'Inter servirebbero tantissimo anche i gol di Icardi, preferito a Lautaro nell'undici titolare, e uscito - ancora una volta a digiuno - tra i fischi di San Siro al momento della sostituzione a 10' dalla fine. Il bomber perduto.