Inter, il rinforzo in difesa è Palacios: ma la trattativa non è semplice

Le mosse nerazzurre

Per l'argentino classe 2003 serve l'intesa con Independiente Rivadavia e Telleres e c'è la concorrenza della Bundesliga. Lui intanto non viene convocato

© Foto da web Simone Inzaghi lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa pre Genoa-Inter: se in attacco il tecnico ritiene di essere a posto, lo stesso discorso non vale per la difesa, dove manca un difensore sinistro per rimpiazzare l'infortunato Buchanan. Per questo l'Inter ha individuato come possibile rinforzo Tomas Palacios, argentino classe 2003 dell'Independiente Rivadavia. Si tratta di un profilo giovane (come vuole la proprietà) e dal costo non proibitivo (sui 7-8 milioni) ma la trattativa non è comunque facilissima, anche se i nerazzurri hanno il gradimento del giocatore che, tra l'altro, non è stato convocato proprio per motivi di mercato.

Palacios è di proprietà del Talleres ma è in prestito fino al 31 dicembre all'Independiente Rivadavia, che può far valere un'opzione per acquistare il 50% del suo cartellino per circa 2 milioni di euro. La difficoltà per la dirigenza nerazzurra è dunque legata al fatto di dover trovare una soluzione con entrambi i club. Tra l'altro Talleres e Independiente Rivadavia si sifdano proprio nella prossima giornata del campionato argentino: motivo per cui Palacios non è stato convocato.

Su Palacios poi c'è anche l'interesse di alcuni club inglesi ma soprattutto delle tedesche Stoccarda e Borussia Moenchengladbach. Concorrenza con cui l'Inter deve fare i conti se vuole garantirsi un giocatore giovane, forte nell'uno contro uno e sempre molto attivo nella fase di impostazione, con la capacità di essere spesso pericoloso in fase offensiva, proprio come piace a Inzaghi, che sfrutta sempre i difensori nella costruzione del suo gioco. Palacios tra l'altro può giocare si come difensore sul centro-sinistra sia come terzino.