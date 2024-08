L'Inter torna in campo da Campione d'Italia, Steven Zhang: "Forza ragazzi, sempre con voi"

Steven Zhang non dimentica l'Inter. Anzi, a poche ore dall'esordio in campionato contro il Genoa dei Campioni d'Italia con la seconda stella sul petto, l'ex presidente nerazzurro ci ha tenuto a mandare un messaggio di sostegno ai ragazzi di Simone Inzaghi: "Forza ragazzi, sempre con voi", recita il messaggio pubblicato in una storia su Instagram, accompagnato da due cuori nerazzurri.