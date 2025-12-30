Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Troppi gol presi su piazzati, si dimette assistente Slot a Liverpool

30 Dic 2025 - 19:08

Il Liverpool, campione della Premier League, ha annunciato la separazione dall'allenatore Aaron Briggs, specializzato nei calci piazzati. I Reds hanno dichiarato in una breve nota sul proprio sito web che Briggs "ha lasciato il suo incarico" dopo essere entrato a far parte dello staff tecnico di Arne Slot nel luglio dello scorso anno. L'inizio precario della difesa del titolo da parte del Liverpool ha visto sei sconfitte in 18 partite, rispetto alle sole quattro in campionato della scorsa stagione. La nervosa vittoria casalinga per 2-1 di sabato scorso contro il Wolverhampton, ultimo in classifica, ha visto gli ospiti segnare su calcio d'angolo. Dopo la partita, il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha evidenziato i problemi del Liverpool sui calci piazzati. "Se ne va con la gratitudine e i migliori auguri di tutto il club", ha aggiunto il Liverpool.

Ultimi video

01:38
SRV MN OK MOVIOLA ROMA-GENOA 29/12 SRV

La Supermoviola di Roma-Genoa: Di Bello ok, ma manca un rigore ai rossoblù

01:13
Guerra tra Lazio e Lega

Guerra tra Lazio e Lega

01:32
Luciano a testa bassa

Luciano a testa bassa

01:13
Fuorigioco, si cambia

La proposta di Infantino: nuove regole per il fuorigioco

01:45
Una sfida da veri bomber

Una sfida da veri bomber

01:32
La svolta di Conte

La svolta di Conte

01:47
Inter compatta e lucida

Inter compatta e lucida

01:52
Pulisic, una sentenza

Milan, Pulisic ormai è una sentenza

02:44
La "guerra" di Conte

La "guerra" tra Conte e Chivu

02:35
L'abbraccio per De Rossi

L'abbraccio di Roma per De Rossi

01:29
MCH VITTORIA PORTO 2-0 SU AVS con doppietta di Samu Aghehowa MCH

Il Porto di Farioli vola con la doppietta del 21enne Samu Aghehowa

01:58
kings

Kings World Cup Nations 2026: l'Italia si presenta

01:16
De Rossi: "Perdere così fa male"

De Rossi: "Perdere così fa male"

01:18
Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

Gasperini: "Tre punti importanti, Atalanta? Sarà emozionante"

03:03
Roma-Genoa 3-1: gli highlights

Roma-Genoa 3-1: gli highlights

01:38
SRV MN OK MOVIOLA ROMA-GENOA 29/12 SRV

La Supermoviola di Roma-Genoa: Di Bello ok, ma manca un rigore ai rossoblù

I più visti di Calcio

MCH DOPPIETTA CR7 MCH

Ronaldo intramontabile: altra doppietta con l'Al-Nassr

DICH SPALLETTI POST PISA 27/12 DICH

Spalletti: "La classifica? La Juve deve fare la Juve, abbiamo delle aspirazioni che non sono quelle che abbiamo fatto finora"

DICH ALLEGRI POST VERONA 28/12 DICH

Allegri: "Contento per Nkunku, dobbiamo essere ambiziosi ma con realismo"

SRV RULLO JUVENTUS, LA "SVEGLIA" DI SPALLETTI 29/12 SRV

Juventus, la "sveglia" di Spalletti: parole forti e decisive

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

Da Jordi Alba fino a Florenzi, passando per Hummels: gli scarpini appesi al chiodo nel 2025

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:28
Il Sassuolo e il Comune accolgono i nuovi nati con un 'baby kit' a tinte neroverdi
19:08
Troppi gol presi su piazzati, si dimette assistente Slot a Liverpool
18:30
Bari, nota club dopo minacce social: "No al terrorismo emotivo"
18:18
Napoli, cordoglio di club e De Laurentiis per la morte di Tizzano
17:37
Figc, Triestina e Siracusa deferite al Tfn per violazioni amministrative