Troppi gol presi su piazzati, si dimette assistente Slot a Liverpool

Il Liverpool, campione della Premier League, ha annunciato la separazione dall'allenatore Aaron Briggs, specializzato nei calci piazzati. I Reds hanno dichiarato in una breve nota sul proprio sito web che Briggs "ha lasciato il suo incarico" dopo essere entrato a far parte dello staff tecnico di Arne Slot nel luglio dello scorso anno. L'inizio precario della difesa del titolo da parte del Liverpool ha visto sei sconfitte in 18 partite, rispetto alle sole quattro in campionato della scorsa stagione. La nervosa vittoria casalinga per 2-1 di sabato scorso contro il Wolverhampton, ultimo in classifica, ha visto gli ospiti segnare su calcio d'angolo. Dopo la partita, il capitano del Liverpool, Virgil van Dijk, ha evidenziato i problemi del Liverpool sui calci piazzati. "Se ne va con la gratitudine e i migliori auguri di tutto il club", ha aggiunto il Liverpool.