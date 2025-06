Inter, il messaggio social di Taremi: "Iran per sempre"

Mehdi Taremi manda un messaggio tramite i propri canali social. Bloccato in Iran a seguito dello scoppio del conflitto con Israele, l'attaccante dell'Inter ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram raffigurante un disegno dell'Iran con i colori della bandiera e un messaggio di unità: "Iran per sempre". Taremi, inoltre, non prenderà parte al Mondiale per Club a causa dell'impossibilità di lasciare il paese, sia via aerea che via terra. Non raggiungerà, dunque, i propri compagni in America. Il giocatore si trova a Teheran in un luogo sicuro e al riparo dai bombardamenti.