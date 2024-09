Inter, Taremi e Zielinski verso la titolarità in Champions: Inzaghi attende risposte

VERSO INTER-STELLA ROSSA

Il tecnico nerazzurro orientato a puntare su De Vrij in difesa: la difesa va blindata

Ritrovata la vittoria dopo la caduta nel derby, in casa Inter c'è adesso bisogno di dare continuità ai risultati dopo un primo scorcio di stagione vissuto tra alti e bassi. Per puntare alla Champions, che nella prima fase metterà davanti ai nerazzurri anche avversari del calibro di Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen, servirà fare bottino pieno martedì sera a San Siro contro la Stella Rossa. Un successo darebbe concretezza al pareggio di Manchester contro Pep in un match che ha alimentato le velleità europee di Lautaro Martinez e compagni.

Vedi anche Serie A Arrestati i capi ultrà di Inter e Milan: "Associazione a delinquere nelle curve di San Siro"

Certo, come ammesso dallo stesso Toro, il livello di attenzione e applicazione va aumentato ancora di più per ambire al top. Ed è necessario che anche gli acquisti estivi, Taremi e Zielinski in particolare, comincino a dare risposte sul campo. Entrambi, salvo colpi di scena, dovrebbe essere tra i titolari contro i serbi al Meazza: la rotazione targata Simone Inzaghi costante. A riposare sarà Mkhitaryan, mentre davanti non è da escludere che rimanga fuori Thuram. Il francese infatti, è stato sempre titolare nei sette match ufficiali disputati da agosto a oggi.

Gli occhi saranno puntati specialmente sulla difesa, troppo bucata fin qui: già sette i gol incassati in Serie A, quasi un terzo di quelli subiti in tutto lo scorso campionato. Al cospetto della Stella Rossa è assai probabile l'impiego da titolare di De Vrij da centrale del terzetto davanti a Sommer.