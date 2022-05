Inter, Tapiro d'oro a Inzaghi: "Ci abbiamo provato fino alla fine, è andata male"

Tapiro d'oro - il secondo della stagione - per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dopo il trionfo del Milan in campionato. "Purtroppo la corsa scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine - ha detto Inzaghi all'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli - I nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo far loro i complimenti", ha ammesso sorridendo. Nessun dubbio sulla sua futura permanenza sulla panchina nerazzurra: "Rimango certamente".



