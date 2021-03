Inter, tamponi tutti negativi: i positivi restano quattro

Buone notizie per l'Inter e per Antonio Conte: sono risultati infatti tutti i negativi i tamponi effettuati ieri ad Appiano Gentile. In casa nerazzurra i positivi al Covid-19 restano dunque quattro: D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino. Di questi nessuno dovrebbe recuperare in vista della ripresa del campionato dopo la sosta, contro il Bologna al Dall'Ara. D'Ambrosio potrebbe sottoporsi a tampone non prima del 30, Handanovic il giorno dopo, il 1° aprile sarà la volta di de Vrij e Vecino.