Dobbiamo essere coscienti che questa partita serve per imparare certe dinamiche, rendersi conto di com'è questa Serie A, soprattutto quando incontri certe squadre. Abbiamo fatto 50 minuti bene, con una buona organizzazione, senza rinunciare a ribaltare il fronte e creare gioco", queste la parole di Davide Nicola dopo la socnfitta del suo Venezia per 4-0 contro la Juventus a Torino. "Basta dare meno importanza a qualche dinamica e paghi dazio. Sappiamo che non possiamo permettercelo, partite così ce ne saranno ancora".
L’allenatore del lagunari però non intende farne un dramma: "Siamo nella fase della squadra che deve essere cosciente che è la normalità venire in certi stadi e prendere schiaffi. In alcuni momenti dobbiamo diventare più abili a tramutare in gol le occasioni. Devi avere la forza di rimanere in partita, abbiamo frenesia di voler riprendere tutto subito, per farlo devi rimanere compatto, cambiando anche altezza di campo. Su queste cose dobbiamo ancora lavorare".