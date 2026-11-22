Dobbiamo essere coscienti che questa partita serve per imparare certe dinamiche, rendersi conto di com'è questa Serie A, soprattutto quando incontri certe squadre. Abbiamo fatto 50 minuti bene, con una buona organizzazione, senza rinunciare a ribaltare il fronte e creare gioco", queste la parole di Davide Nicola dopo la socnfitta del suo Venezia per 4-0 contro la Juventus a Torino. "Basta dare meno importanza a qualche dinamica e paghi dazio. Sappiamo che non possiamo permettercelo, partite così ce ne saranno ancora".