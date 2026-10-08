Inter, si ferma Jones: problema agli adduttori della coscia destra

Curtis Jones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.
Secondo le prime informazioni, potrebbe stare fuori almeno tre settimane e saltare sei partite (Parma, Bruges, Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina e Venezia) per tornare tra derby contro il Milan del 31 ottobre e Feyenoord del 3 novembre.