Dopo il travolgente esordio contro la Giamaica (6-0), due giorni fa, la Nazionale Under 18 tornerà in campo domani (ore 15.30, diretta su Rai Sport) sul Campo 3, intitolato a Bader Bilal, dell'Aspire Zone di Doha, per affrontare la Costa d'Avorio - vittoriosa per 2-1 sull'Uzbekistan nella gara d'esordio di venerdì -, nella seconda giornata del Gruppo E del Mondiale, in svolgimento fino al 13 dicembre in Qatar. Gli Azzurrini, che partecipano alla rassegna iridata di categoria per l'ottava volta - dopo le precedenti apparizioni nel 1991, 1993, 2005, 2009, 2013, 2019 e 2025 e per la prima volta da campioni d'Europa in carica -, sosterranno nel pomeriggio una seduta di allenamento di rifinitura sul Campo 3 del centro sportivo dell'Al-Gharafa, società che milita nella massima serie qatariota. "Domani ci attende la nostra seconda partita in questo Mondiale - sottolinea il tecnico Daniele Franceschini - e sappiamo che affronteremo una squadra molto preparata, sia sotto il profilo atletico sia dal punto di vista tecnico-tattico. Sarà una sfida impegnativa, nella quale dovremo mettere in campo attenzione, determinazione e qualità. Da parte nostra, cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi, dando il massimo sotto ogni aspetto. L'obiettivo è disputare una buona prestazione e provare a conquistare il miglior risultato possibile".