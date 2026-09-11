Fiorentina, Vanoli: "Tornato perché la squadra mi stuzzica. Chiudiamo con il passato"

La chiamata di Paratici? "La mia risposta era con grande entusiasmo, ci tengo a ringraziare la famiglia Commisso: mi hanno sempre ringraziato e ringrazio loro. Sono tornato carico, spando che c'è un progetto per il futuro e una squadra da costruire con qualità. Bisogna avere pazienza. Chiudiamo con il passato, abbiamo fatto qualcosa di importante e ora c'è da costruire qualcosa per il futuro". "Da quando ho rimesso piede al Viola Park ho visto ragazzi con una voglia matta e stasera si è visto - ha aggiunto il tecnico - È un percorso lungo, ma da quest'estate la Fiorentina vuole iniziare qualcosa in prospettiva futura. Stasera volevano un riscatto, ho detti ai ragazzi di partire dall'essere squadra. Abbiamo il compito di riconquistare questi tifosi, che alla lunga ci possono dare punti importanti".