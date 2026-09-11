Paratici: "Con Grosso poca fiducia nella squadra, non valeva la pena insistere"

Prima della sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A, il direttore sportivo viola Fabio Paratici ha spiegato ai microfoni di Dazn i motivi dell'esonero di Fabio Grosso: "Per noi è tempo di voltare pagina. La decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui e in cui ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non valeva la pena insistere per il bene del club", ha detto Paratici. "Abbiamo un grande senso di responsabilità verso la piazza e prendere decisioni è il nostro lavoro", ha aggiunto il ds della Fiorentina, che dopo l'esonero di Grosso ha affidato la panchina a Paolo Vanoli. Paratici ha quindi spiegato la scelta del nuovo allenatore: "Lo scorso anno ha fatto una grande impresa, conosce la piazza, i giocatori, ci conosciamo tra noi e ci stimiamo". Un percorso che, secondo il dirigente viola, richiederà tempo e pazienza: "Dentro questo percorso ci saranno intoppi e salite. Non ci sono scorciatoie ma siamo convinti e consapevoli di cosa stiamo facendo".