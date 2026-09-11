Paratici: "Con Grosso poca fiducia nella squadra, non valeva la pena insistere"

11 Set 2026 - 23:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ipp

© ipp

Prima della sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la quarta giornata di Serie A, il direttore sportivo viola Fabio Paratici ha spiegato ai microfoni di Dazn i motivi dell'esonero di Fabio Grosso: "Per noi è tempo di voltare pagina. La decisione è maturata dopo un confronto che abbiamo avuto con lui e in cui ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non valeva la pena insistere per il bene del club", ha detto Paratici. "Abbiamo un grande senso di responsabilità verso la piazza e prendere decisioni è il nostro lavoro", ha aggiunto il ds della Fiorentina, che dopo l'esonero di Grosso ha affidato la panchina a Paolo Vanoli. Paratici ha quindi spiegato la scelta del nuovo allenatore: "Lo scorso anno ha fatto una grande impresa, conosce la piazza, i giocatori, ci conosciamo tra noi e ci stimiamo". Un percorso che, secondo il dirigente viola, richiederà tempo e pazienza: "Dentro questo percorso ci saranno intoppi e salite. Non ci sono scorciatoie ma siamo convinti e consapevoli di cosa stiamo facendo".

Dell'ex tecnico ha parlato dopo la partita anche Fagioli: "Grosso? Mi metti in difficoltà... Le partite che abbiamo perso hanno dimostrato che non eravamo legati tra di noi e quando è così è difficile vincere le partite in Serie A, il talento non basta". 

Leggi anche

Fiorentina-Grosso, c'è il rischio tribunale: così il tecnico ha fatto infuriare il club

videovideo

Ultimi video

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

00:18
DICH AMORIM AEREO 11 SETTEMBRE 11/9 DICH

Amorim, proprio oggi... che gaffe prima della Lazio!

00:20
DICH PIZARRO SU SPALLETTI DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Spalletti non è per niente soddisfatto"

00:58
DICH PIZARRO SU INTER DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro vota Inter: "Ha una rosa molto attrezzata"

01:20
DICH PIZARRO SU ROMA DA PADEL 11/9 DICH

Pizarro: "Roma?"Mi fido di Gasperini"

06:37
DICH IMMOBILE DA PADEL 11/9 DICH

Immobile: "Giocare all'Olimpico senza pubblico è molto difficile"

04:44
DICH TOTTI DA PADEL 11/9 DICH

Totti: "Avvicinamenti in vista del centenario? No"

08:06
DICH TONI SU CAMPIONATO E FIORENTINA 11/9 DICH

Toni: "Mi"spiace per Fabio Grosso, non so bene cosa sia successo

01:31
DICH JURIC PRE LECCE PER SITO 11/9 DICH

Juric: "Soddisfatto dal mio Monza, ma meritiamo più punti"

03:31
DICH AMORIM SU CRITICHE DICH

Amorim e le critiche: "Qualcuno non vedeva l'ora che inciampassi"

02:37
DICH ULIVIERI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Renzo Ulivieri: "Campionato? Credo che il Napoli si riprenderà, il Como non è più una sorpresa"

02:34
DICH ANTOGNONI DA VIAREGGIO 11/9 DICH

Antognoni: "Il Como ha fatto bene, l'Inter ha una marcia in più"

04:44
DICH PECCI SU CALCIO ITALIANO PER SITO 11/9 DICH

Eraldo Pecci e il calcio italiano: "Così si può migliorare"

01:55
DICH PRUZZO SU ROMA PER SITO 11/9 DICH

Pruzzo e la lotta Scudetto: “La Roma c’è, ma l’Inter è davanti a tutti”

01:36
DICH AMORIM LAZIO E GATTUSO DICH

Amorim: "Gattuso è una leggenda e un esempio. Frattesi gran colpo"

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI PRE GALATASARAY 9/9 DICH

Gasperini: "Grande considerazione per l'avversario, ha giocatori molto importanti"

DICH ALLEGRI SU GARA VS ARSENAL DICH

Napoli, Allegri: "Contro l'Arsenal con orgoglio e grande voglia"

Furto in casa Donnarumma, tensione e insulti in aula: "Brutto figlio di... "

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

PAPERA ZENGA MCH

Zenga consola Pepo Martinez: "Anch'io ho sbagliato come te"

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:32
Fiorentina, Mastantuono nella storia della Serie A!
Vanoli
23:30
Fiorentina, Vanoli: "Tornato perché la squadra mi stuzzica. Chiudiamo con il passato"
23:09
Paratici: "Con Grosso poca fiducia nella squadra, non valeva la pena insistere"
Amorim: "Vi racconto la prima riunione con Cardinale! Su Fonseca e Conceicao…"
22:10
Amorim, che gaffe in conferenza: l'esempio con l'incidente aereo è davvero fuori luogo VIDEO
19:07
Bologna, Dovbyk e Zortea a rischio per Napoli