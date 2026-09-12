Venezia, Stroppa: "La sconfitta brucia, abbiamo perso anche Busio"

"Questa sconfitta brucia e fa male, ma mi prendo la reazione: non abbiamo mollato, anche se siamo in piena emergenza, soprattutto in difesa". Lo ha detto Giovanni Stroppa, in conferenza stampa, dopo la pesante sconfitta casalinga del Venezia con la Fiorentina. "I nostri avversari - prosegue Stroppa - hanno fatto vedere una qualità importantissima. Purtroppo, i problemi fisici che abbiamo avuto ci hanno condizionato costringendoci a far entrare ragazzi ancora senza conoscenze del nostro gioco. Stasera abbiamo perso anche Busio, per il quale temiamo un grave problema muscolare". Su Mastantuono, il più giovane calciatore straniero capace di segnare una tripletta in Serie A, Stroppa nota: "Ha fatto cose semplici e, nella gestione delle cose semplici, ha fatto le cose più importanti".