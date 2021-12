Inter, Steven Zhang ribadisce: nessuna cessione del club, impegno a lungo termine

la situazione

I piani del presidente: rinnovo di Brozovic e dirigenza, mercato di gennaio e rifinanziamento del bond

Altro giro di voci, altra smentita: dall'Inter negano novità sulla situazione del club, saldamente in mano a Suning. E lo stesso Steven Zhang, irritato dalla continua necessità di puntualizzazione, ha tenuto a ribadire che l'impegno nella società nerazzurra è a lungo termine. Anzi, i piani del presidente sono già proiettati al futuro tra mercato di gennaio, rinnovi di contratto e rifinanziamento del bond in scadenza a fine 2022. Getty Images

Zhang in questi giorni è in California per vicende personali non legate all'Inter, che tornerà a seguire dal vivo per la Supercoppa italiana del 12 gennaio. Sarà anche l'occasione per rivedere dal vivo e fare i complimenti a Simone Inzaghi oltre a dare impulso ai rinnovi della dirigenza fino al 2024 e chiudere la questione Brozovic, in scadenza a giugno. La Gazzetta dello Sport conferma: c'è ottimismo tra le parti, si attende proprio il sì di Suning per procedere al nuovo contratto.

Per quanto riguarda il mercato di gennaio niente extra-budget, ogni eventuale operazione andrà autofinanziata ma ogni occasione sarà valutata. Infine Zhang darà il via libera al rifinanziamento dei due bond esistenti, 375 milioni di euro, che confluiranno in uno unico da 400 milioni con scadenza 2027. A conferma di una visione futura che non sembra proprio lasciar presagire una cessione del club a stretto giro di posta.