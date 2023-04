Inter, Skriniar operato alla schiena in Francia. "Grazie ai compagni per la qualificazione"

INTER

Il comunicato del club e il post dello slovacco su Instagram: "Mi sono sottoposto a un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile"

© Getty Images Dall'Inter arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Milan Skriniar, assente nella sfida di mercoledì sera contro il Benfica a San Siro nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il difensore slovacco - fa sapere il club nerazzurro attraverso un comunicato - "è stato sottoposto nella giornata di ieri a intervento chirurgico endoscopico al rachide lombare presso la “Clinique du Sport” di Merignac". Nelle prossime settimane il giocatore effettuerà un programma riabilitativo.

L'operazione è stata necessaria visto il perdurare dei problemi alla schiena da un paio di mesi e che lo hanno costretto a saltare sette partite di campionato, la doppia sfida di Champions League contro ile la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. L'ultima apparizione nella sfida di ritorno degli ottavi di Champions in casa delquando è entrato in campo all'80' per Darmian.

"Voglio mandare un abbraccio ai miei compagni e ringraziarli per la bellissima qualificazione alla semifinale di Champions League e rassicurare tutti sulle mie condizioni dopo l'infortunio subito nella partita di andata contro il Porto - ha scritto Skriniar sul proprio account - Instagram dopo l'operazione - Ieri, d'accordo con l'Inter, mi sono sottoposto ad un intervento per poter rientrare in campo il prima possibile. Seguirò una breve riabilitazione per poter riprendere l'attività agonistica" ha aggiunto.