Skriniar, nel contratto col Psg clausola particolare: più giochi, più guadagni

SKRINIAR IN SCADENZA CON L'INTER, CONTRATTO PARTICOLARE DAL PSG

Il ds Campos, arrivato la scorsa estate, ha infatti deciso di inserire nei nuovi accordi una clausola che prevede l'innalzamento, o l'abbassamento, dell'ingaggio a seconda delle partite giocate. Una novità che ha dovuto far digerire con difficoltà allo spogliatoio visto che in caso di infortunio un calciatore rischierebbe di saltare diversi match vedendo una forte diminuzione dello stipendio. Dietro a questa politica c'è una scelta economica, viste le spese folli del Psg negli scorsi anni, ma pure di spogliatoio: dovrebbe stimolare i giocatori a impegnarsi di più nell'alimentazione, nella cura del corpo e negli allenamenti, il tutto finalizzato appunto a ridurre gli infortuni e farsi trovare più in forma per giocare più partite e guadagnare di più.