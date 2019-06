Inter, Skriniar: "Con Conte possiamo vincere un titolo"

03/06/2019

L'arrivo di Antonio Conte fa sognare i tifosi interisti e ha portato grande curiosità ed entusiasmo anche tra i giocatori. "Non ho ancora incontrato Conte, perché quando lo hanno presentato come nuovo allenatore, noi giocatori non eravamo più in Italia - ha spiegato Milan Skriniar dal ritiro della Slovecchia -. Ma con il suo arrivo ci saranno anche nuove sfide e aspettative. Lui e l'Inter sono in grado di vincere un titolo".