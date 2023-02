Inter: Skriniar, colloquio coi compagni prima dell'Atalanta. Nel derby torna senza fascia 

INTER

Lo slovacco ha parlato alla squadra per spiegare le ragioni dell'addio e ribadire, se ce n'era bisogno, il suo massimo impegno fino all'ultimo

Un faccia a faccia con i compagni di squadra per spiegare i motivi della scelta di non restare oltre la scadenza del contratto, fissata a giugno, e per confermare, se ce ne fosse stato bisogno, che testa e gambe saranno per la causa Inter fino all'ultimo giorno in nerazzurro. Milan Skriniar - come riporta la Gazzetta dello Sport - ha parlato al gruppo ad Appiano Gentile martedì mattina, il giorno della sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta ma soprattutto l'ultimo giorno della sessione invernale del mercato, quando è arrivata la certezza che non si sarebbe mosso subito in direzione Psg, la squadra che lo attende in estate: ha sentito il bisogno di chiarire che la sua decisione di non rinnovare non intaccherà la sua voglia di aiutare l'Inter a raggiungere gli obiettivi stagionali.

"Penso che nessuno di noi abbia dubbio sulla sua professionalità, è un grande ragazzo, lo conosco da due anni e mezzo e ci metto la mano sul fuoco, darà tutto fino a fine stagione, sempre il massimo, il cento per cento e lotterà insieme a tutti noi per raggiungere gli obiettivi che abbiamo", ha detto Matteo Darmian dopo la vittoria contro l'Atalanta, confermando la totale fiducia in Skriniar. Oltre che alla squadra, Skriniar ha parlato anche con una delegazione di ultras: il difensore slovacco non verrà contestato. E domenica sera a San Siro Skriniar riprenderà il suo posto in difesa nel derby. Ma senza la fascia di capitano. Che andrà ancora sul braccio di Lautaro Martinez.