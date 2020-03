Inter, Skriniar: "Che bello marcare Ibrahimovic nel derby"

COI TIFOSI

Il ritorno in campo è ancora lontano, ma i tifosi dell'Inter hanno potuto scambiare due chiacchiere con Milan Skriniar attraverso i canali social della società nerazzurra. Il difensore, collegato in video da casa sua, ha risposto alle domande dei tifosi: "Mi manca tantissimo il calcio, siamo abituati ad allenarci oggi giorno ad Appiano. E' una cosa nuova per noi, ma è importante combattere questo virus. Mi alleno a casa seguendo le indicazioni dello staff".

La difficoltà è restare concentrati nonostante lo stop: "Non è semplice, ma appena tutto questo sarà passato ritorneremo tutti concentrati al massimo in campo". Nella pausa c'è anche tempo per alcuni ricordi, come gli esordi da professionista: "A 16 anni mi allenai in Slovacchia con la prima squadra, fu un'emozione molto bella. L'esordio l'ho fatto a 17 anni nel campionato slovacco, pareggiando 0-0 e giocai da centrocampista".

"Il mio difensore preferito tra quelli passati all'Inter dico Walter Samuel, con la sua forza faceva la differenza - ha poi proseguito Skriniar -. Mi sarebbe piaciuto affrontare Ronaldo il fenomeno, era il mio giocatore preferito. La cosa più bella di giocare nell'Inter è sicuramente scendere in campo a San Siro".

Tra i giocatori in attività Skriniar ha voluto citare qualche collega: "Mi piace molto Sergio Ramos, è un leader in campo. Anche Van Dijk e Koulibaly mi piacciono molto". Tra gli attaccanti più difficili da marcare i nomi sono i soliti: "Ronaldo e Messi ovviamente, ma anche Mbappé. Nell'ultimo derby ho sfidato Ibrahimovic per la prima volta, anche se non è più giovane mi piace molto, è veramente forte".

Con l'arrivo all'Inter di Antonio Conte, Skriniar ha dovuto cambiare modo di giocare passando a una difesa a tre: "Sono tanti i cambiamenti rispetto alla linea a 4, io ho sempre giocato così. Quando è arrivato mister Conte ci ha spiegato come fare, stiamo lavorando per migliorarci sotto ogni punto di vista". Infine la domanda di chiusura: "Quanto mi sento interista da uno a dieci? Più di dieci".