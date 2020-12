Inter, si riparte dal campionato: Eriksen spera nel posto da titolare, cambiano gli esterni

VERSO IL CAGLIARI

Dopo l'uscita dalla Champions League, all'Inter non resta che l'obiettivo scudetto: il campionato nerazzurro riparte da Cagliari, trasferta dalla quale Antonio Conte deve tornare con i tre punti in tasca per non alimentare nuove critiche. Per fare questo il tecnico pensa a qualche cambiamento nella formazione, nell'ottica di una normale gestione delle forze ma anche per la scarsa forma di qualche giocatore, come evidenziato contro lo Shakhtar Donetsk.

Il reparto difensivo non dovrebbe essere toccato nella sua interezza, le maggiori novità potrebbero vedersi a centrocampo. La buona prestazione di Barella contro gli ucraini non deve far dimenticare che l'azzurro sino a poche ore prima della partita era stato dato come indisponibile, cautela vuole che parta almeno dalla panchina domenica alle 12.30. Anche perché la vivacità dimostrata da Eriksen nei minuti finali di Champions merita una nuova chance dall'inizio (considerando pure l'indisponibilità di Vidal), in questa stagione è successo solo altre quattro volte. Difficile riallacciare il rapporto con Conte ma una buona prestazione sarebbe una ventata di aria fresca sia per sé che per la squadra.

Rispetto a mercoledì sugli esterni si vedranno Darmian al posto di Hakimi e anche Perisic al posto di Young, apparso spento nell'ultimo periodo. In attacco, chance dall'inizio per Sanchez a fianco di Lukaku, una scelta che rientra nell'alternanza delle pedine offensive ma che potrebbe servire pure a Lautaro a sbollire la rabbia per la sostituzione subìta contro lo Shakhtar.