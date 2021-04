Inter, si programma la festa scudetto: possibile anticipo alle 15 per la sfida con la Sampdoria

I PREPARATIVI

Se non dovesse arrivare il titolo già questo weekend il match contro i blucerchiati potrebbe svolgersi tre ore prima del previsto, per evitare che i festeggiamenti sconfinino oltre il coprifuoco

Fervono i preparativi per la festa scudetto dell'Inter. Non solamente in casa nerazzurra, ma anche in una Milano che dovrà fare i conti con l'entusiasmo dei tifosi, che attendono questo momento da 11 anni. Secondo il Corriere della Sera, nel caso in cui l'aritmetica non dovesse premiare gli uomini di Conte già in questo weekend, Inter-Samp dell'8 maggio potrebbe essere anticipata dalle 18 alle 15, con l'obiettivo di evitare che i festeggiamenti di piazza sconfinino oltre l'orario del coprifuoco, previsto sempre alle 22. Getty Images

Il match contro i liguri è quello cerchiato in rosso sul calendario: per trionfare già questo fine settimana, infatti, l'Inter dovrebbe battere il Crotone sabato e sperare in un passo falso dell'Atalanta contro il Sassuolo il giorno dopo, altrimenti tutto rimandato di sei giorni.

In un vertice delle forze dell'ordine è emersa l'intenzione di richiedere alla società l'anticipo della partita alle 15 (previa concessione della Lega Serie A, ovviamente) e stando a quanto riporta il Corsera non sono previsti rifiuti. I tifosi potrebbero così festeggiare attorno allo stadio o in piazza Duomo dalle 17 in avanti, senza rischiare di violare il coprifuoco, con i conseguenti problemi di ordine pubblico, visto che le autorità si ritroverebbero ad avere a che fare con migliaia di persone passibili di sanzione.