Inter-Shakhtar, nerazzurri in una semifinale europea dopo dieci anni

NUMERI E CURIOSITA'

Dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen in Europa League, lunedì l'Inter dovrà fare i conti con lo Shakhtar Donetsk in semifinale. Una gara secca da prendere con le pinze per gli uomini di Antonio Conte, sia perché in palio c'è l'ultimo atto del torneo, sia per la qualità dell'avversario. Ecco di seguito numeri e curiosità del match.

- L'Inter disputerà una semifinale di una competizione europea per la prima volta dal 2009/10 in Champions League, quando poi vinse la competizione; in generale, è l'ottava volta che la squadra italiana raggiunge la semifinale di Coppa UEFA/Europa League - più di ogni altra squadra.

- L'unico precedente tra Inter e Shakhtar Donetsk risale alla fase di qualificazioni alla Champions League 2005/06, con l'Inter che vinse con un punteggio complessivo di 3-1 nel doppio confronto.

- Da quando è retrocesso dalla Champions League, l'Inter ha vinto tutte le quattro partite di Europa League in questa stagione e non arriva a cinque successi di fila nelle principali competizioni europee (escluse le qualificazioni) da aprile 2010 (serie arrivata a sei), quando raggiunse la finale di Champions League.

- Lo Shakhtar Donetsk potrebbe raggiungere la sua seconda finale in assoluto in ambito europeo, dopo quella di Coppa UEFA nel 2008/09, eliminando la Dynamo Kiev in semifinale e battendo il Werder Bremen in finale.

- Nei quarti di finale, Romelu Lukaku dell'Inter è diventato il primo giocatore nella storia della Coppa UEFA/Europa League a segnare in nove gare consecutive, grazie a una serie avviata nel novembre 2014 con l'Everton. L'attaccante belga ha preso parte attiva a 15 gol nelle sue ultime nove partite di Europa League (12 reti e tre assist).

- Junior Moraes ha preso parte attiva a sette gol in sette presenze in Europa League con lo Shakhtar Donetsk (cinque reti, due assist), tutte partite disputate nella fase a eliminazione diretta della competizione.