Coppa Italia, Inter in semifinale: Fiorentina battuta 2-1

INTER-FIORENTINA 2-1

di

MAX CRISTINA

L'Inter è la quarta semifinalista di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 la Fiorentina nei quarti di finale. Nella serata degli esordi di Eriksen e Moses, entrambi dalla panchina, i nerazzurri hanno trovato il vantaggio con Candreva al 44' dopo un pasticcio della difesa viola. Nella ripresa, il pareggio raggiunto da Caceres al 60' dura solo qualche minuto: al 67' Barella si inventa un gran gol per la qualificazione. Semifinale col Napoli di Gattuso. La fotogallery di Inter-Fiorentina





















































































Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Missione compiuta per l'Inter di Conte che con le reti di Candreva e Barella ha raggiunto il Napoli in semifinale. Il 2-1 di San Siro ha dato modo al tecnico nerazzurro di provare un nuovo assetto tattico in partenza, ma anche di far assaggiare un po' di San Siro ai nuovi arrivati Eriksen e Moses, entrati nella ripresa. Alla Fiorentina non è bastata una prova grintosa e il gol di Caceres: i ragazzi di Iachini sono stati puniti da un pasticcio difensivo nel primo tempo e da un eurogol di Barella nella ripresa.

Nella serata della presentazione di Eriksen, grande acquisto nerazzurro del mercato di gennaio, l'occhio è balzato proprio sul cambio tattico apportato da Conte per l'occasione. Un 3-4-1-2 con Sanchez trequartista dietro a Lautaro e Lukaku che, guardando al lungo termine, sembrerebbe apparecchiare un nuovo modo di giocare per l'Inter una volta che il trequartista danese sarà pienamente integrato coi compagni d'attacco. Meccanismi da oleare che hanno reso la prima parte di gara sottoritmo e con poche occasioni da gol, anche - e soprattutto - per merito della fase difensiva grintosa della Fiorentina di Iachini. I Viola dopo aver provato a sorprendere l'Inter con le azioni di Lirola e Chiesa nei primi minuti, hanno sofferto solo il occasione di un colpo di testa di Sanchez, facendosi però poi male da soli a pochi minuti dall'intervallo. Uno scambio al limite dell'area dei nerazzurri ha mandato in tilt la retroguardia viola, beffata da Lautaro Martinez che, cercando di saltare Terracciano, ha servito a Candreva un pallone solo da spingere in rete per chiudere l'azione iniziata proprio dall'esterno.

A inizio ripresa l'Inter ha provato a chiudere subito i conti per risparmiare energie e dare spazio agli esperimenti, ma dopo le chances sprecate da Bastoni (tiro fuori di poco), Lautaro (destro dal limite alto) e Vecino (bella parata di Terracciano) nel primo quarto d'ora, al 60' dopo un contropiede orchestrato da Lirola fino al calcio d'angolo è arrivato il colpo di testa del pareggio di Caceres, proprio sugli sviluppi del corner. Dopo il pareggio la Fiorentina ha anche avuto l'opportunità di approfittare dell'assestamento nerazzurro, divorandosela con Vlahovic a tu per tu con Handanovic. Tre minuti più tardi, invece, pochi secondi dopo l'ingresso di Eriksen, Barella non ha mancato l'appuntamento con il gran gol con un destro di controbalzo dal limite che è valsa la qualificazione.

--

LE PAGELLE

Martinez 6,5 - Il "Toro" è protagonista in tutte le azioni nerazzurre. Apre la strada a Candreva per il vantaggio, sfiora il gol in un paio di circostanze e lotta su ogni pallone per mettere in difficoltà la retroguardia viola. Ci riesce spesso, ma macchia la prestazione perdendosi Caceres in occasione del gol subito.

Barella 7 - Il gol di controbalzo dal limite dell'area vale il prezzo del biglietto oltre che il passaggio del turno. In mezzo al campo la sua grinta è un'arma in più per Conte.

Young 6,5 - Altra prova convincente per l'inglese, questa volta schierato sulla fascia sinistra. Timido in difesa, ma si applica; quando punta in attacco sa far male con entrambi i piedi.

Caceres 6,5 - Dà un po' di speranza alla Fiorentina incornando sugli sviluppi di un angolo e sovrastando Lautaro in area. Tra i tre difensori è quello meno in difficoltà.

Vlahovic 5,5 - Corre molto, ma ha il demerito di divorarsi il gol del possibile vantaggio sull'1-1 non facendosi trovare pronto alla battuta e tentando un improbabile scavetto che Handanovic respinge.

Lirola 6 - Le sue folate sulla destra mettono in difficoltà la fase difensiva di Conte. Due delle conclusioni più pericolose passano dai suoi piedi.

--

IL TABELLINO

INTER-FIORENTINA 2-1

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6,5; Godin 6, Ranocchia 6, Bastoni 6,5; Candreva 6,5 (29' st Moses 6), Barella 7, Vecino 6,5, Young 6,5; Sanchez 5,5 (22' st Eriksen 6); Martinez 6,5, Lukaku 6 (43' st Esposito sv), A disp.: Padelli, Berni, Borja Valero, Dimarco, Pirola, Agoume, D'Ambrosio, Biraghi, Skriniar. All.: Conte 6.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 5,5; Milenkovic 5,5, Ceccherini 5, Caceres 6; Lirola 6 (40' st Ghezzal sv), Benassi 5,5, Pulgar 6, Badelj 6 (10' st Cutrone 5), Dalbert 5,5; Chiesa 5 (35' st Sottil sv), Vlahovic 5,5. A disp.: Dragowski, Brancolini, Ranieri, Olivera, Eysseric, Montiel, Venuti, Zurkowski, Terzic. All.: Iachini 5,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 44' Candreva (I), 15' st Caceres (F), 22' st Barella (I)

Ammoniti: Caceres, Dalbert, Sottil (F)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA