Al di là dei discorsi da manuale sulla collettività e sulla suddivisione delle responsabilità, sono parecchi i motivi che hanno portato a questa situazione. Diversi giocatori - lo si è visto nel disastroso finale di Bergamo - non stanno rendendo secondo le loro possibilità. Bastoni aveva dato fortissimi segni di ripresa dopo il turbolento finale di stagione scorsa, ma le ultime uscite hanno fatto registrare un'involuzione (sia in Nazionale contro il Belgio sia contro l'Atalanta), Akanji sta attraversando un lungo periodo negativo dal quale non riesce a uscire, Bisseck e Stones sono alle prese con problemi fisici, Pavard era destinato a partire (in quel caso sarebbe arrivato Romero e forse sarebbe stato una benedizione per Chivu) ma è l'ultima scelta. C'è Carlos Augusto che sta facendo dei mezzi miracoli e che riesce sempre a salvare la pelle a sé stesso, qualche volta anche agli altri. L'impressione però è che serva qualcosa dal punto di vista delle risorse umane, a gennaio Marotta e Baccin devono pensare a un rinforzo, non uno qualunque, un signor difensore con doti di leadership. Altrimenti le streghe dell'ultimo quarto d'ora a Bergamo torneranno a ululare molto spesso.