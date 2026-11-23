Inter, le cifre del disastro difensivo: solo una volta così male negli ultimi 10 anni
Inzaghi nel 2022-23 prese 17 gol come Chivu quest'anno e alla fine arrivo 3°, peggior piazzamento del suo quadrienniodi Enzo Palladini
Partiamo da un dato di fatto: il problema dell'Inter attuale è la difesa. Senza fare nomi e cognomi, per evitare che qualcuno (Chivu per esempio) possa dire quello che qualunque allenatore oggi potrebbe obiettare: una squadra di calcio va giudicata nella sua completezza e non suddivisa per reparti. Bene, allora è meglio specificare che il limite dei nerazzurri è la cosiddetta "fase difensiva" in cui comprendiamo un po' tutto, dalle coperture dei centrocampisti al pressing degli attaccanti, senza dimenticare gli errori individuali dei difensori di ruolo e qualche pasticcio del portiere.
Così l'onore dei singoli è salvaguardato, ma la realtà è che l'Inter subisce troppi gol per essere una squadra che punta - con ambizioni giustificate - a rivincere lo scudetto. In queste prime 12 partite sono 17 i gol subiti, di cui 4 nella sconvolgente trasferta di Bergamo, comprensiva di tripla rimonta subita. L'Inter è al 9° posto tra le difese della Serie A, in una classifica capeggiata dalla Lazio con 9 reti al passivo. E non casualmente, la stessa Lazio è anche capolista del campionato.
Un anno fa, l'allora esordiente (o quasi) Cristian Chivu aveva avuto diverse difficoltà all'inizio della stagione, era stato anche contestato dalla tifoseria. Più di una voce aveva invocato un ritorno di José Mourinho, ma dopo 12 giornate di campionato la situazione era stata più o meno risistemata. A questo punto, i gol subiti erano stati 13, quindi 4 in meno rispetto alla casella attuale. L'Inter di oggi (che rispetto alla passata stagione ha in difesa De Vrij e Acerbi in meno sostituiti da Stones e Pavard) è dunque già in ritardo rispetto a quella dell'anno scorso, quando in panchina c'era lo stesso allenatore. Ma lo stesso numero di reti subite, 17, è il record negativo degli ultimi 10 anni, a pari merito con il cammino del 2022-23, allenatore Simone Inzaghi. Vediamo nel dettaglio questo decennio in cifre (tra parentesi il piazzamento finale della squadra). Il riferimento è sempre la dodicesima giornata.
2026/27 Chivu 17
2025/26 Chivu 13 (scudetto)
2024/25 Inzaghi 14 (2°)
2023/24 Inzaghi 6 (scudetto)
2022/23 Inzaghi 17 (3°)
2021/22 Inzaghi 13 (2°)
2020/21 Conte 15 (scudetto)
2019/20 Conte 12 (2°)
2028/19 Spalletti 10 (4°)
2017/18 Spalletti 9 (4°)
Le 17 reti subite nel 2022/23 furono dunque il preludio al peggiore piazzamento del quadriennio di Simone Inzaghi nonché il peggiore dell'Inter negli ultimi 8 anni, il 3° posto. Oggi Chivu non è lontano dalla normalità come qualcuno potrebbe pensare, visto che due degli ultimi tre scudetti sono stati vinti rispettivamente con 13 e 15 gol subiti nelle prime 12 partite (solo quello della seconda stella era partito con una difesa quasi imbattibile), quello che deve preoccupare di più in casa Inter è il confronto con le altre squadre che possono puntare allo scudetto in questa stagione: a parte la sorpresa dei 9 gol subiti dalla Lazio, la Roma è a 11, il Milan a 14, il Como a 10 e la Juventus a 12. Lo stesso Napoli, il cui inizio di campionato viene giudicato in maniera molto negativa, ha preso 14 gol, ovvero 3 in meno dell'Inter.
Al di là dei discorsi da manuale sulla collettività e sulla suddivisione delle responsabilità, sono parecchi i motivi che hanno portato a questa situazione. Diversi giocatori - lo si è visto nel disastroso finale di Bergamo - non stanno rendendo secondo le loro possibilità. Bastoni aveva dato fortissimi segni di ripresa dopo il turbolento finale di stagione scorsa, ma le ultime uscite hanno fatto registrare un'involuzione (sia in Nazionale contro il Belgio sia contro l'Atalanta), Akanji sta attraversando un lungo periodo negativo dal quale non riesce a uscire, Bisseck e Stones sono alle prese con problemi fisici, Pavard era destinato a partire (in quel caso sarebbe arrivato Romero e forse sarebbe stato una benedizione per Chivu) ma è l'ultima scelta. C'è Carlos Augusto che sta facendo dei mezzi miracoli e che riesce sempre a salvare la pelle a sé stesso, qualche volta anche agli altri. L'impressione però è che serva qualcosa dal punto di vista delle risorse umane, a gennaio Marotta e Baccin devono pensare a un rinforzo, non uno qualunque, un signor difensore con doti di leadership. Altrimenti le streghe dell'ultimo quarto d'ora a Bergamo torneranno a ululare molto spesso.