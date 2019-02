Inter senza Icardi anche a Firenze

21/02/2019

Niente Rapid e il problema è, o dovrebbe essere alla luce del rassicurante risultato dell'andata, molto relativo. Maurito Icardi, però, dovrebbe saltare anche la complicata, e delicata, trasferta di Firenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui l'argentino, ieri passato per gli accertamente medici (che non hanno riscontrato problemi concreti, ndr), sarà trattato dall'Inter come un giocatore da recuperare e sottoposto quindi fino a lunedì a terapie mirate a riportarlo alla migliore condizione. Contro la Fiorentina, quindi, nonostante le parole di Spalletti che ha definito un problema la sua assenza, Icardi non ci sarà.

Ovviamente da qui a domenica le cose potrebbero cambiare e la sensazione è che non serva molto per riavvicinare Maurito all'Inter e l'Inter a Maurito. Stando però a quanto trapela dal clan nerazzurro, nessuno dalle parti di Appiano ha intenzione di mettere fretta all'ex capitano forzando ulteriormente la mano. In altre parole, Icardi tornerà a disposizione di Spalletti quando dirà di sentirsi bene fisicamente e di non sentire più il dolore al ginocchio che lo sta tenendo fuori.



Resta poi da capire cosa si attendano Spalletti e la squadra dall'argentino. Il tecnico ha fatto capire che la questione deve essere risolta internamente e questo può far presupporre che il gruppo si attenda un passo in avanti (o indietro, a seconda del punto di vista) da parte di Maurito che, dal canto suo, continua a essere convinto di meritarsi la fascia da capitano. Per il momento dunque l'esilio continua: niente Rapid e niente Fiorentina. Poi si vedrà.