Inter, senti Lautaro: "Alzare la Champions da capitano sarebbe una bella ciliegina"

Nel ripercorrere la sua carriera, il Toro non può che esserne soddisfatto: "Sono maturato di pari passo come uomo e come calciatore. Sono arrivato in Italia che ero un ragazzo di vent’anni e in questi sei sono diventato padre e marito. Questo mi ha permesso di crescere anche come calciatore, arrivando ad essere con grande orgoglio capitano dell’Inter".