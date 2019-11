Inter, Sensi fotomodello in lacrime per uno scherzo de Le Iene

Cosa Stefano Sensi seminudo, coperto di glitter e con il rossetto sulle labbra? Bisogna chiederlo alla fidanzata Giulia che, insieme all'inviato de "Le Iene" Sebastian Gazzarrini, ha organizzato per il centrocampista dell'Inter un servizio fotografico molto particolare. La ragazza, di professione stilista, lo convince a posare come modello per la sua linea di costumi, ma una volta sul set le cose prendono una piega inaspettata...