Inter, è countdown scudetto: altre 5 vittorie di fila per festeggiare nel derby

I CALCOLI

Battendo Napoli, Empoli, Udinese e Cagliari i nerazzurri sarebbero certi di conquistare il titolo vincendo il derby, nel frattempo i bookmakers chiudono le scommesse sul tricolore

In casa Inter è partito il conto alla rovescia verso la conquista dello scudetto numero 20. A dieci giornate dalla fine i nerazzurri hanno un vantaggio abissale sulla concorrenza: 16 punti sul Milan, 17 sulla Juventus. La vittoria del titolo non è in discussione, ma da tempo si parla della possibilità di festeggiare la seconda stella proprio in occasione del derby con i rossoneri, in programma alla 33esima giornata. Per essere sicuri di potersi giocare questa possibilità i ragazzi di Inzaghi dovranno allungare a 14 le vittorie consecutive in campionato, vincendo dunque le prossime quattro contro Napoli, Empoli, Udinese e Cagliari. Il successo nella stracittadina a quel punto varrebbe l'aritmetica.

Non è naturalmente l'unica opzione, visto che molto dipenderà anche dai risultati delle rivali. Per potersi cucire il tricolore sulle maglie nel derby, in ogni caso, basterebbe chiudere la 33esima a +16 su Milan e Juve. Come da regolamento introdotto la scorsa stagione l'Inter non potrà contare sugli scontri diretti, attualmente ampiamente a favore con entrambe, visto che in caso di arrivo a pari punti è previsto lo spareggio.

Da qui al 21 aprile c'è ancora da giocare un ottavo di finale a Madrid e, eventualmente, anche due quarti (in programma tra il 9 e il 17), ma di fatto sarebbe sufficiente mantenere invariato il distacco dalle altre due per potersi regalare quella chance che tanti tifosi nerazzurri pregustano.

Nel caso in cui le distanze dovessero accorciarsi, ci sono altre due date cerchiate in rosso: il 28 aprile è infatti in programma Juventus-Milan e potrebbe essere proprio quello scontro diretto a regalare il titolo all'Inter, a cui servirebbe avere 13 punti di vantaggio al termine del turno; altrimenti c'è la suggestiva ipotesi del 5 maggio, 35esima giornata: con 10 punti di vantaggio si potrebbe "cancellare" una delle date più nefaste della storia nerazzurra.

PER I BOOKMAKERS L'INTER È CAMPIONE, CHIUSE LE SCOMMESSE SUL TITOLO

Sedici punti di vantaggio a dieci giornate dalla fine e soprattutto un ruolino impressionante nel 2024 che recita dieci vittorie in altrettante gare giocate. L'Inter di Simone Inzaghi sta dominando la Serie A e per i bookie è ormai ultimata la corsa al titolo: su Snai, infatti, è già chiuso l'antepost per il titolo di questa stagione, con la possibilità di giocare già il club campione d'Italia per il 2024/25, con sempre l'Inter in pole, a 1,65, sulla Juventus primo rivale a 3,50. Per i betting analyst di William Hill invece, non c'è la possibilità di giocare il titolo dell'Inter, ma una clamorosa rimonta del Milan, offerta a 81 e della Juventus, salita a 101 volte la posta a causa dei soli sei punti conquistati nelle ultime sette giornate.