Inter, la Curva Nord si prepara alla grande festa: cortei in centro e parata nerazzurra

IL PROGRAMMA

Prevista anche una maxi coreografia per l'ultima a San Siro, contro la Lazio

© Getty Images La Curva Nord Milano è pronta a festeggiare il ventesimo scudetto dell'Inter. L'ala organizzata dei tifosi nerazzurri, dopo aver trovato un accordo con le autorità locali, ha diramato un comunicato con il programma completo delle celebrazioni per la conquista della seconda stella che prevede, tra le altre cose, un corteo in centro città una volta raggiunta l'aritmetica, un "passaggio d'onore" per la squadra nei pressi di San Siro in occasione di Inter-Torino e infine una "parata nerazzurra" il 6 giugno, a campionato concluso.

IL COMUNICATO COL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

"Dopo tutte le anticipazioni riportate dagli organi di stampa negli ultimi giorni che hanno già dato grande visibilità a una parte degli eventi in programma, siamo lieti di annunciare ufficialmente date e orari dei festeggiamenti di fine stagione che son stati accresciuti in numero e location, per dare il giusto rilievo all’importanza dei titoli conquistati e soprattutto al raggiungimento della seconda stella.

Per rispetto delle istituzioni e dei dirigenti che ci hanno consentito di ottenere alcune location uniche, abbiamo doverosamente atteso l’ufficialità prima di comunicare quanto segue.

In occasione della matematica conquista del titolo (che sia nel derby o nelle partite successive) il ritrovo per i festeggiamenti in città sarà presso piazza Cairoli, da cui faremo partire un corteo verso il Duomo.

A prescindere dalla conquista del titolo nel derby, i festeggiamenti inizieranno (o continueranno) in occasione di Inter-Torino, con un 'Passaggio d’onore' prima della partita che si svilupperà lungo tutto il percorso del pullman a partire da piazzale Lotto e fino sotto la Nord (orari ritrovo da concordare e come detto a prescindere che si sia già conquistato o meno lo scudetto matematicamente).

In occasione di Inter-Lazio avrà luogo la festa per la consegna del titolo che accoglieremo con una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio a inizio partita (è stato da poco revocato il divieto di esporre bandiere e coreografie sancito dopo le bombe carta di Inter-Juve).

A campionato concluso la festa continuerà il 6 giugno alle 20.30 quando avrà luogo una 'Parata Nerazzurra' in centro città per annunciare l’avvio della grande festa conclusiva (location da definire)".

