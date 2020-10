Inter, Sanchez: "Con Conte non si molla mai, ma è presto per parlare di scudetto"

INTER

Alexis Sanchez e l'Inter hanno iniziato bene la stagione, ma il cileno preferisce tenere un profilo basso. "Solo due partite, ora è troppo presto per pensare in grande e parlare di scudetto, dobbiamo migliorare a livello di testa, gioco e difesa - ha spiegato a Sky Sport -. Credo che stiamo facendo bene, ma possiamo fare meglio". "Dopo l'esperienza al Manchester United volevo respirare un'altra aria e ho trovato Conte, che è un tecnico che non ti fa mollare mai - ha aggiunto -. Quello che non deve succedere è rilassarci, dobbiamo stare sempre focalizzati su ogni partita, facile o difficile che sia".

Vedi anche inter Inter, Conte: "Questa squadra mi diverte. Noi favoriti? Siamo contenti"

"Adesso dobbiamo migliorare, essere più determinati - ha continuato l'attaccante nerazzurro -. La squadra vuole vincere, si è creata una famiglia in tutti i sensi ad Appiano". Un gruppo unito all'interno del quale Antonio Conte sta riuscendo ad esaltare le caratteristiche dei singoli. "Mi sento bene, mi manca solo giocare di più: più gioco e meglio mi sento - ha spiegato Sanchez -. Voglio il pallone per fare assist e gol, sono contento perché mi sento in forma, faccio il lavoro che amo e sono sempre stato abituato a giocare per grandi squadre".

Poi qualche battuta sul connazionale e orea compagno di squadra Vidal. "Arturo lo conoscono tutti, io da quindici anni: praticamente abbiamo sempre giocato insieme - ha raccontato Alexis -. E' uno che capisce il calcio, trovare calciatori così non è facile a livello mondiale". "Ha una visione a 360°, una qualità importante per noi attaccanti - ha aggiunto -. Con un passaggio ti mette al posto giusto, è uno che ti fa perdere meno tempo". Infine grandi parole anche per Lulaku e Lautaro: "Due potenze e sono due giocatori complementari".