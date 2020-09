Inter, Conte: "Questa squadra mi diverte. Noi favoriti? Siamo contenti"

QUI INTER

Antonio Conte gongola dopo la vittoria per 5-2 a Benevento e non nasconde le ambizioni della sua Inter: "La soddisfazione più grande è quella di vedere che cambiando gli interpreti non cambia l'idea di gioco - ha detto il tecnico nerazzurro - Giochiamo, creiamo tanto... A volte prendiamo gol e anche oggi è stato così, dobbiamo lavorare un po' sull'equilibrio, ma io mi sto divertendo a vedere giocare questa squadra. Ci danno per favoriti? Dobbiamo essere contenti ed entusiasti di questo. Significa che c'è rispetto verso di me, verso l'Inter e verso il nostro lavoro".

Conte rivendica dunque gli sforzi per riportare in vetta la squadra dopo anni di anonimato: "L'anno scorso siamo stati la sorpresa e questi giudizi ci devono riempire di soddisfazione. Se ci danno per favoriti va benissimo. Per tanti anni l'Inter è stata considerata un'outsider, ora ha acquisito credibilità e ci vedono con occhi diversi. Certo questo vuol dire anche che sarà tutto più difficile, perché gli avversari ci affronteranno con un'altra determinazione".

Le basi ora sono solide: "Sicuramente c'è un lavoro di base di un anno a cui ora stiamo dando anche una doppia interpretazione, giocando a volte con un vertice basso a volte con un trequartista e ruotando molto i centrocampisti. Oggi c'è stato il giusto approccio, con voglia e determinazione".

Non preoccupano le condizioni di Vidal, uscito zoppicante: "Ha ricevuto un colpo sulla coscia, quindi ho preferito toglierlo anche in virtù del risultato. Comunque non c'è nulla di preoccupante, lui è un guerriero ed è sempre pronto per la guerra".

Il punto forte della squadre sembra essere la panchina lunghissima: "Il fatto che nonostante tutti i cambi (ben 7 rispetto alla sfida con la Fiorentina, ndr) si sia vista la solita Inter è importante. Veniamo da un periodo intenso e ce ne aspetta un altro. È inevitabile che io mi prenda certi rischi, anche perché così posso velocizzare l'inserimento di tutti. Anche se probabilmente se non avessimo vinto oggi sarebbero piovute critiche...".

Infine una battuta sulle avversarie per il titolo, visto che Juventus e Napoli si affronteranno nel weekend: "Me la godrò in televisione. Della Juve non parliamo neanche, ma farò particolare attenzione al Napoli. In molti lo sottovalutano, ma è una grande squadra. Vedrete che con l'organico e l'allenatore che ha renderà la vita difficile a tutti".