Inter, battere la Roma fondamentale anche per "ribaltare" l'andata

L'Inter insegue la quarta vittoria di fila in campionato, fondamentale per non disperdere tutto ciò che di buono hanno portato a livello di umore e fiducia ma anche per preparare al meglio il weekend precedente al derby di Champions League contro il Milan. In realtà i nerazzurri hanno almeno un altro buon motivo per battere il grande ex José Mourinho, e cioè ribaltare la sconfitta dello scorso ottobre quando la Roma aveva espugnato San Siro per 2-1. In caso di arrivo a pari punti, infatti, il primo criterio è quello dei punti fatti negli scontri diretti, seguito dalla differenza reti nei confronti diretti (poi differenza reti generale, reti totali realizzate in generale e infine sorteggio). Discorso valido a maggior ragione se più di due squadre in corsa per la qualificazione alla prossima Champions avessero lo stesso punteggio.