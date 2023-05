Roma-Inter a Maresca: le critiche di Mourinho e il precedente nerazzurro con Conte

Il portoghese aveva criticato il fischietto negli ultimi due confronti con Udinese e Milan, nel 2021 il salentino gli aveva urlato: "Sempre tu Maresca!"

Fabio Maresca arbitrerà Roma-Inter, uno degli anticipi della 34.a giornata di Serie A che sarà decisiva per la corsa a un posto in Champions League. Ma per il fischietto napoletano la sfida sarà doppia visto che dovrà gestire il nervosismo di José Mourinho, reduce dure parole rivolte a Chiffi per l'arbitraggio contro il Monza ma che soprattutto aveva criticato Maresca negli ultimi due precedenti contro Udinese e Milan. I nerazzurri invece hanno fatto un punto nelle ultime due partite dirette dal 42enne, negli occhi resta soprattutto il precedente del 2021 con Antonio Conte che gli urla contro "Sempre tu Maresca!".

ROMA, MOURINHO E LE CRITICHE A MARESCA Tornando al 4 settembre scorso, inizio campionato, Maresca aveva diretto Udinese-Roma, finita col poker bianconero sui giallorossi. A fine partita Mourinho si era indirettamente lamentato dell'arbitraggio con queste parole: "L'Udinese è squadra furba, ha esperienza anche per condizionare l’arbitraggio". La passata stagione, invece, era stato più diretto dopo Roma-Milan finita 1-2: "Complimenti al Milan e non voglio dire niente di più, perché se parlassi domenica non sarei in panchina. Mi causa rabbia la mancanza di rispetto per i nostri tifosi".

INTER, CONTE E QUEL: "SEMPRE TU MARESCA!" Per quanto riguarda i nerazzurri, bisogna tornare al gennaio 2021 alla partita Udinese-Inter. Antonio Conte, che era al primo anno sulla panchina interista, fu espulso da Maresca dopo queste parole: "Sei sempre tu Maresca… eh. Sei sempre tu, Maresca. Anche al Var, sei sempre tu. Bravo Maresca!". L'ex ct azzurro contro l'Udinese se l'era preso per una mancata seconda ammonizione ad Arslan e per il poco recupero concesso: alla fine fu fermato due giornate dal Giudice Sportivo. Il precedente al quale si riferiva Conte invece era durante una partita contro il Parma quando Pairetto non diede un rigore all'Inter per fallo su Perisic: Maresca, che era al VAR, non chiamò il collega a rivedere l'azione e per questo in seguito fu fermato dal designatore Rizzoli.

ROMA-INTER A MARESCA: I PRECEDENTI CON LE SQUADRE La Roma ha un bilancio di 14 partite con Maresca arbitro: sei vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte con 3 espulsioni subite e due rigori assegnati a favore. Gli ultimi tre precedenti coi giallorossi: Roma-Juve 1-0, Udinese-Roma 4-0, Roma-Milan 1-2. L'Inter ha un bilancio di 14 partite con Maresca arbitro: 8 vittorie, tre pareggi, tre sconfitte con 3 espulsioni subite e tre rigori assegnati a favore. Gli ultimi tre precedenti coi nerazzurri: Inter-Fiorentina 0-1, Sampdoria-Inter 0-0, Milan-Inter 0-3 (Supercoppa Italiana)

