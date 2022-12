Inter, rivoluzione in Curva Nord: "Un unico simbolo, è l'inizio di una nuova era"

INTER

Addio ai Boys e alle altre sigle, i gruppi si sono sciolti per confluire sotto un unico vessillo e coinvolgere anche il tifo più moderato

Una rivoluzione storica nel cuore del tifo interista, la Curva Nord. Già dalla prima gara del 2023, Inter-Napoli del 4 gennaio, dal secondo anello verde del Meazza (finito di recente sotto i riflettori per i fatti durante la gara con la Sampdoria) scompariranno tutti gli striscioni storici del tifo organizzato, tra cui Viking, Brianza, Irriducibili e anche i Boys San, il gruppo ultras più vecchio d’Italia fondato nel 1969. Sarà "l’inizio di una nuova era, un’unica bandiera che rappresenterà tutti noi e la nostra identità fin dalle origini: "CURVA NORD MILANO 1969" scrivono gli ultras nerazzurri in un comunicato ufficiale sulla pagina Facebook 'L'urlo della Nord'.

Un nuovo corso per coinvolgere anche il tifo più moderato, un cambio di rotta deciso e immediato: "A partire dalla gara interna col Napoli tutti i gruppi di prima transenna si presenteranno dietro tale striscione; ogni gruppo rimarrà al suo 'posto' ma sotto un unico emblema. È tempo di guardare al futuro e ripartire, anche perché il passato di chi ha scritto pagine di storia della Nord verrà sempre ricordato e nulla verrà dimenticato.

Tale cambiamento - si legge - arriva dopo lunghe riflessioni in questo mese e mezzo senza campionato, dove tutti i gruppi che fanno parte della Nord hanno aderito per un obiettivo comune: cambiamento che dovrà saldare i nostri ranghi, coinvolgere più gente possibile in questo 'nuovo' corso. Il tempo degli equivoci e incomprensioni mettiamocelo alle spalle, che il nostro spirito battagliero sia di ispirazione a tutti i frequentatori della Nord compresi anche quelli più moderati e scettici. Il tempo delle chiacchiere è finito, servono voglia, coraggio, passione e tanto amore per l'Inter, per far sì che torni a risplendere la nostra amata Curva Nord. Uniti, fieri e mai domi, avanti Curva Nord!".

Vedi anche inter L'Inter accelera per Thuram Jr: nuovo incontro con gli agenti dopo il Mondiale