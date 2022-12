L'Inter accelera per Thuram Jr: nuovo incontro con gli agenti dopo il Mondiale

MOSSE NERAZZURRE

Il club nerazzurro vuole battere la forte concorrenza del Bayern Monaco e prepara l'affondo

© Getty Images La prima mossa è già stata fatta, con l'incontro avvenuto un paio di settimane fa a Doha tra il ds dell'Inter Piero Ausilio e l'entourage del giocatore. Un nuovo contatto è già stato programmato dopo la fine del Mondiale in Qatar per proseguire i discorsi: l'Inter ha deciso di accelerare per Marcus Thuram. Non c'è tempo da perdere, bisogna anticipare le eventuali mosse del Bayern Monaco, fortemente interessato all'attaccante francese, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e con nessuna voglia di rinnovare il contratto. E il Borussia lo sa.

Vedi anche inter Inter, Barella: "Abbiamo sbagliato tanto, ma ci siamo riuniti: obiettivo scudetto"

Nel primo faccia a faccia andato in scena a Doha qualche giorno dopo l'inizio del Mondiali, l'Inter ha sondato l'eventuale disponibilità del giocatore, illustrando ai suoi agenti il progetto nerazzurro, offrendo garanzie sul piano tecnico e una continuità di impiego che nel Bayern Monaco non sarebbe così scontata. Il discorso economico non è stato ancora toccato (i bavaresi avrebbero offerto all'attaccante un ricco quinquennale da 30 milioni di euro a partire da luglio).



I nerazzurri vorrebbero portare Thuram Jr a Milano già a gennaio ma l'operazione nell'immediato è complicata. Il Borussia chiede dieci milioni di euro per liberare l'attaccante sei mesi prima della fine del contratto: un investimento alto per le casse nerazzurre, a meno di operazioni in uscita (Gosens, Correa e Gagliardini). Ecco perché a questo punto l'Inter ragiona più in ottica estate. Il francese è stato vicino ai nerazzurri già nel 2021, questa volta non vuole lasciarselo sfuggire.