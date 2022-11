Inter-Sampdoria, la Curva Nord è stata svuotata così: il video della Questura

Minacce, spintoni e strattonamenti. Così, come si può vedere in questo video, gli ultras dell'Inter hanno cacciato gli altri tifosi dalla curva in occasione della partita tra Inter e Sampdoria. La Curva Nord era stata letteralmente svuotata dai gruppi organizzati in segno di lutto per la morte di Vittorio Boiocchi, ucciso poco prima della gara in un agguato, con gli altri supporters costretti ad abbandonare il settore. La Questura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza ipotesi di reato né indagati al momento, e ha deciso per il divieto di "accesso ed esposizione di striscioni, bandiere, megafoni e tamburi nella Nord" nel match casalingo di mercoledì contro il Bologna.