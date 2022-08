Inter, risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku: niente Cremonese e derby a forte rischio

© Getty Images

Tegola in casa Inter due giorni dopo il primo stop in campionato all'Olimpico contro la Lazio e a neanche una settimana dal sentitissimo derby contro il Milan: Romelu Lukaku è costretto a fermarsi. L'attaccante belga è infatti alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Big Rom salterà sicuramente la sfida di martedì sera a San Siro contro la Cremonese ma a questo punto è in forte dubbio per il big match di sabato 3 settembre alle ore 18 contro i rossoneri.