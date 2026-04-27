Udinese, Runjaic: "Impareremo da questo pareggio"

Dopo il pareggio contro la Lazio, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic è intervenuto in conferenza stampa: "Tutto è possibile nel calcio. Il primo tempo abbiamo giocato a un buon livello, abbiamo tenuto bene la palla con calma e potevamo essere più diretti. La Lazio è davvero ben organizzata, non è facile trovare spazio. Ma si può trovare. Ero preoccupato a fine primo tempo, le cose possono cambiare in un attimo. E così è successo alla ripresa. Abbiamo sprecato alcune occasioni ma siamo tornati in partita e abbiamo ripreso il punteggio andando in vantaggio. Poi è arrivato il gol del 3-3 purtroppo. Non sono totalmente felice del risultato, ma lo rispetto. Durante la partita ho avuto la sensazione che potevamo vincere. Credo che per i tifosi è stata una bella gara da vedere con sei gol segnati, in Serie A non succede spesso. Impareremo da questo pareggio, sono molto ottimista per il futuro. Sono sicuro che trarremo qualche insegnamento".