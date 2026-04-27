Lazio, Sarri: "Abbiamo mostrato reazione e carattere. Io al Napoli? Fantacalcio"

Un 3-3 clamoroso, folle, spettacolare che suggella una partita molto divertente tra Lazio e Udinese: rimonte e contro-rimonte, sino al colpo conclusivo di Maldini. Al termine della sfida il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha così parlatoa Sky Sport: “Diciamo che questa partita non era l’ideale dopo quella di mercoledì, probabilmente ci voleva una gara più serena. Abbiamo avuto un approccio alla gara da squadra stanca mentalmente, piano piano ci siamo ripresi e abbiamo fatto un gran secondo tempo. Gli eventi l’hanno resa spettacolare. Ce la siamo incasinata, ma abbiamo dimostrato reazione e carattere. Gli aspetti positivi ci sono. Qualcosa si comincia a vedere anche se la situazione di tanti giocatori è di post infortunio, senza 90 minuti nelle gambe. Anche stasera abbiamo finito i cambi a un quarto d’ora dalla fine prendendo dei rischi". Infine una battuta su un suo possibile ritorno al Napoli: "È fantacalcio".