Leao fischiato da San Siro e sul mercato, il portoghese sparisce da Instagram

"Spiacenti, questa pagina non è disponibile". Dopo i fischi di San Siro con l'Udinese e al momento del cambio con la Juve, Rafa Leao ha deciso di prendersi una pausa e ha disattivato la propria pagina Instagram ufficiale, spesso usata per esultare o mandare messaggi al mondo rossonero. In uno dei momenti più difficili della sua stagione (non segna dal 1 marzo), con il Mondiale all'orizzonte e un futuro incerto (il contratto scade tra due anni, ma il Milan è pronto ad ascoltare eventuali offerte), il portoghese ha deciso di staccare momentaneamente la spina social probabilmente per ritrovare un po' di serenità. Tornerà su Instagram quando tornerà a segnare?